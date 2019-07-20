Son Dakika Haberleri: Yeni Türkü grubu 40. yılını Bilecik'te verdiği konserle kutladı
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Yeni Türkü grubu 40. yılını Bilecik'te verdiği konserle kutladı

5 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Güzel Geceler" etkinliğine katılan Yeni Türkü grubu, verdiği konser ile müzik ve sanattaki 40. yılını kutladı.

Yeni Türkü grubu 40. yılını Bilecik'te verdiği konserle kutladı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Güzel Geceler" etkinliğine katılan Yeni Türkü grubu, verdiği konser ile müzik ve sanattaki 40. yılını kutladı.

Bilecik Belediyesi tarafından 'Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikteyiz' sloganı ile düzenlenen Güzel Geceler konserleri kapsamında sahne alan Yeni Türkü grubu, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de düzenlenen etkinliğe katılarak, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu'na çiçek takdiminde bulundu grup üyelerine teşekkür etti.

"Bilecik'te her şey güzel olmaya devam edecek"

Başkan Şahin, konser sonrası konuşmasında, "Değerli sanatçımız ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir gece yaşattılar. Kültür ve sanat şehri Bilecik'te her şey çok güzel olmaya devam edecek" dedi.

Sanatçı Derya Köroğlu ise Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Yeni Türkü, Bilecik, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
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