Araştırma: "Biyonik pankreas" cihazı Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: "Biyonik pankreas" cihazı Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili

29.09.2022 23:54
Araştırma: "Biyonik pankreas" cihazı Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili

Yeni yapılan bir araştırma, "biyonik pankreas" adı verilen cihazın, bazı diyabet hastalarında şeker kontrolünü sağlamada, insülin pompası ve enjeksiyon gibi klasik tedavi yöntemlerine kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

Yeni yapılan bir araştırma, "biyonik pankreas" adı verilen cihazın, bazı diyabet hastalarında şeker kontrolünü sağlamada, insülin pompası ve enjeksiyon gibi klasik tedavi yöntemlerine kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip yürüttükleri çalışma ile diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan yeni nesil cihazın etkisini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, İLet adı verilen ve "biyonik pankreas" olarak bilinen cihaz, diyabet hastalığının tedavisinde bugüne kadar yaygın olarak kullanılan enjeksiyon ve pompa yöntemlerine kıyasla daha etkili.

Çalışma kapsamında, en az bir yıldır insülin alan 219 hastaya 13 hafta boyunca "biyonik pankreas" cihaz desteği sağlandı.

Söz konusu kişilerin, aynı süre içinde klasik tedavi yöntemlerine başvuran 107 diyabet hastası ile karşılaştırıldığı araştırmada, "biyonik pankreas" kullananlarda şeker seviyesinin yüzde 7,9'dan yüzde 7,3'e düştüğü, kontrol grubundaki hastalarda ise bu oranın yüzde 7,7'de sabit kaldığı gözlemlendi.

Harvard merkezli araştırma, ilk kez 2010'da Massachusetts General Hospital ve Boston Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından test edilen yöntem üzerine yapılan en kapsamlı deneme oldu.

Tip 1 diyabet, hastaların pankreaslarında, kan şekerini kontrol altında tutulmasını sağlayan insülin hormonunun yeterince salgılanamamasından kaynaklanıyor.

Bu tür hastaların kanlarındaki glikoz seviyesinin takip edilmesi ve her gün belli miktarda insülin almaları gerekiyor.

Vücuda takılan kredi kartı boyutundaki cihaz, kilosuna göre hastaların ihtiyaç duyduğu insülini otomatik olarak sağlıyor.

Ara yüzü sayesinde cihaz, hastalara gün içinde aldıkları öğünlere ilişkin bilgileri yükleme imkanı tanıyor.

Bu sayede cihazın, karbonhidrat hesabı yapmak ve ihtiyaç duyulan insülin miktarını hesaplamak zorunda kalan şeker hastalarının günlük hayatını kolaylaştıracağı ve uzun vadede komplikasyon riskini azaltacağı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları "New England Journal of Medicine"de yayımlandı.

YORUMLAR
500
Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı Video: Çin'in Güneybatısındaki Yetiştirme ve Araştırma Üssünde Doğan 13 Panda Yavrusu Halkla Tanıştı Sabri Ülker Vakfı'nın araştırması gıda israfının boyutlarını ortaya koydu Sabri Ülker Vakfı'nın araştırması gıda israfının boyutlarını ortaya koydu
Kaynak: AA

Harvard Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: 'Biyonik pankreas' cihazı Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 05:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Araştırma: "Biyonik pankreas" cihazı Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement