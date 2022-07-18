Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde

18.07.2022 16:24
Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde

WELLİNGTON, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar görülüyor, 18 Temmuz 2022.

WELLİNGTON, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar görülüyor, 18 Temmuz 2022. Yeni Zelanda'nın istatistik departmanı Stats NZ'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre, inşaat ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni Zelanda'da tüketici fiyat endeksi Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 arttı ve son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde - Son Dakika
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