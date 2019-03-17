Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Havalimanında Şüpheli Paket Alarmı

Yeni Zelanda'da Havalimanında Şüpheli Paket Alarmı

37 dakika önce

Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.

Yeni Zelanda'da Havalimanında Şüpheli Paket Alarmı, System.String[]
Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Dunedin şehrinde havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanının uçuşlara kapatıldığı, olay yerine bomba imha ekiplerinin çağrıldığı bildirildi. - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Havalimanında Şüpheli Paket Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]