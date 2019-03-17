Yeni Zelanda'da Havalimanında Şüpheli Paket Alarmı
37 dakika önce
Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.
Yeni Zelanda
'da Dunedin
Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.
Yeni Zelanda'nın Güney
Adası'ndaki Dunedin şehrinde havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi. Polis
tarafından yapılan açıklamada, havaalanının uçuşlara kapatıldığı, olay yerine bomba imha ekiplerinin çağrıldığı bildirildi. - WELLINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
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