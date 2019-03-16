Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba: Kızım İçin Dua Edin

Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba: Kızım İçin Dua Edin

39 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.

Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba: Kızım İçin Dua Edin, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.

Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh'in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:36 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Dünya
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