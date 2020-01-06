Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Son Dakika

Yeniköy'de haç çıkarma töreni

7 saat önce

Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi.

Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Yeniköy'de düzenlenen törende denize atlayanlardan biri sudan çıkamayınca panik yaşandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin devreye girmesiyle sudan alınan kişi iskeleye çıkarıldı.

Sarıyer, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Mürefte Metropliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Sait Halim Paşa Yalısı iskelesine indi. Mürefte Metropliti İrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte iskeleden 4 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı. İskeleden denize atlayan 4 kişiden Kostandinos Mousouris haçı denizden ilk alan kişi oldu.

SUDAN ÇIKAMAYAN KİŞİNİN YARDIMINA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan biri iskeleye çıkamadı. İskelede bulunanların panik içinde onu çıkarmaya çalıştı. Bu arada tedbir amaçlı çevrede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kişiyi alarak, iskeleye çıkardı.

Yeniköy'de haç çıkarma töreni

İstanbul, Mürefte, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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