Yenilik Partisi kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na sundu - Son Dakika

Yenilik Partisi kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na sundu

Bir süredir çalışmaları yürütülen ve isminin "Yenilik Partisi" olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Öztürk Yılmaz'ın ekibi İçişleri Bakanlığı'na giderek dilekçelerini sundu.

Bir süredir çalışmaları yürütülen ve isminin "Yenilik Partisi" olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Öztürk Yılmaz'ın ekibi İçişleri Bakanlığı'na giderek dilekçelerini sundu.

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Kurucu üyeler Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi İçişleri Bakanlığı'na gelerek "Yenilik Partisi"nin kuruluş dilekçelerini bakanlığa sundu.

Bakanlığa girmeden önce açıklamalarda bulunan Özer, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı'na teslim ettikten sonra saat 16.00'da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata'mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var" şeklinde konuştu.

Partinin isminin "Yenilik Partisi" olduğunu söyleyen Özer, "Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, 'Yenilik Partisi' oldu. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Öztürk Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na sundu - Son Dakika
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