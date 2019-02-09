Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, il genel ve belediye meclis üyesi aday adaylarıyla bir araya geldi.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, il genel ve belediye meclis üyesi aday adaylarıyla bir araya geldi.
Yerel seçimlerin önemine değinen İlbaş, partiye gönül veren tüm dava arkadaşlarının 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmelerini istedi.
İlbaş, çok kritik bir seçim dönemden geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"31 Mart bizim için bir dönüm noktasıdır. Aslında her seçim ilimiz ve ülkemiz için önemlidir. Her mahallesini ve her sokağını önemsediğimiz ilimizde insan odaklı ve yaşanabilir bir şehir için çok önemli projelerimiz var. Bunları kamuoyuna anlatacağız. 31 Mart'tan sonra Siirt'te tüm halkın iradesinin yansıdığı bir yönetim anlayışının tezahür edeceğine inanıyoruz. Bu partiye gönül veren siz dava arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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