Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

16 dakika önce

AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütleri ve esnafı ziyaret etti.

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AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütleri ve esnafı ziyaret etti.

Özdemir, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciğini ziyaret ederek, sendika temsilcileriyle görüştü.

Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdemir, Havza'da hizmetlerin artması, yapılanların üzerine daha fazlasını eklemek için yola çıktıklarını belirterek, kendisi için destek istedi.

Türk Kızılayı Havza Temsilciliğini de ziyaret ederek Ömer Faruk Çörekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Özdemir, Türk Kızılayının önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, "Fakir ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapan Kızılay, bu işlerle herkesin takdirini kazanmakta. Yalnız yurt içinde değil yurt dışında da mazlum ve mağdurların yanında olan Kızılayımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra sosyal belediyecilik alanında yapacağımız çalışmalarımızda Kızılayın her zaman yanında ve destekçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Çörekçioğlu de ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da Havza Belediyemizi yanımızda görmek bizlere güç verecektir. Amacımız ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak. İnşallah seçimlerde ilçemiz için hayırlısı olur." dedi.

Ziyaretlere AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:02 Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, AK Parti, Havza, Politika
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