Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, Bağtepe mahallesini ziyaret etti.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, Bağtepe mahallesini ziyaret etti.


Beraberinde parti yetkilileriyle mahalle sakinleriyle bir araya gelen İlbaş, projelerini anlattı, destek istedi.


Siirt'in yaşanılır bir şehir olması için kentsel dönüşüm ve millet parkı gibi çok önemli projeleri bulunduğunu kaydeden İlbaş, şöyle konuştu:


"Kentte yediden yetmişe herkesi ilgilendiren sosyal, kültürel ve istihdama yönelik önemli çalışma ve projelerimiz var. Batı Mahallesi Cumhuriyet ile Aydınlar caddelerini kapsayacak kentsel dönüşüm ve içinde biyolojik gölet, kafeterya, restoran, lunaparklar, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağı millet parkı projeleri Siirt'in marka şehir haline getirecek. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlara anlattığımız bu projeler büyük destek görüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Ali İlbaş, AK Parti, Siirt, Güncel
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