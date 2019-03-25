Yerel Seçimlere Doğru
15 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Düzce milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, İl Seçim İşleri Başkanı Rasim Uçar, SKM Başkanı Hasan Gündem, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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