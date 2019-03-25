Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

36 dakika önce

Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan seçim çalışmalarına ziyaretlerle devam ediyor.

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Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan seçim çalışmalarına ziyaretlerle devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında kentte üretim yapan bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Gürkan, işçilerle sohbet etti, projelerini anlattı destek istedi.

İşçilerle öğle yemeği yiyen Gürkan, Edirne Kamyon Garajı'nda da şoförlerle de görüştü.

- AK Parti adayı Uymaz

Cumhur İttifakı AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz da çalışmaları kapsamında Edirne Ticaret Borsası'nı ziyarette bulundu.

Borsa Başkanı Özay Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve üreticilerle görüşüp destek isteyen Koray Uymaz, Bedesten Çarşısı'nda da esnafları ziyaret etti.

Uymaz, ziyaretleri kapsamında esnafın istek ve şikayetlerini dinledi.

Çalışmaları kapsamında Uymaz, Hizmet - İş Sendikası'nın düzenlediği birlik ve beraberlik toplantısına katılarak projelerini anlattı.

- Saadet Partisi adayı İriş

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş de mahalle gezileriyle seçim çalışmaları sürdürüyor.

İriş, Yeni İmaret, Yıldırım, Karaağaç mahallerini ziyaret etti.

İriş, mahalle ziyaretlerinde yapacağı projeleri aktardı destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:35 Kaynak: AA

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