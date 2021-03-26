Yerli yazılım şirketinden sektörün ihtiyaçlarına yönelik akademik atılım

Türkiye'nin dijitalleşme notu, pandeminin de etkisiyle 5 üzerinden 3,06'ya ulaşmasının ardından 150 bini aşkın yeni yazılımcıya ihtiyaç duyulacağı öngörülürken yerli yazılım şirketi Univera, yazılım sektöründe profesyonelleşmeyi hedefleyen öğrencilere destek olmak için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Dijital dönüşümün de etkisiyle Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörü istikrarlı gelişimini sürdürüyor. Bu durum, ülkemizin dijital karnesine de yansıyor. TÜBİSAD'ın "Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi Raporu"na göre, 2019'da 5 üzerinden 2,94 olarak kaydedilen dijitalleşme notu 2020'de 3,06'ya ulaştı.

Mevcut seyrin sürdürülebilirliğinde yazılım alanında yerlileşmenin belirleyici olduğuna dikkat çekilirken, dijitalleşmenin katkısı ve uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması ile 150 bini aşkın yeni yazılımcıya ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Bu kapsamda sektöre nitelikli işgücü kazandırma çalışmaları da sürüyor. Son olarak kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera, önemli bir akademik adım attı. İmzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda, Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarını, teknoloji konusunda öncü çalışmalara ev sahibi olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile birlikte geliştirerek yazılım sektöründe kariyer hedefi olan öğrencilere destek olacağını duyurdu.

STAJ VE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA FIRSATI

Univera ve İYTE arasında imzalanan işbirliği protokolü, 25 Mart'ta Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde resmiyet kazandı. Univera'dan edinilen bilgilere göre şirket, İYTE öğrencilerinin kariyer planlamasına bilgi ve deneyimiyle katkıda bulunacak ve staj ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklar sunacak. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için ortak etkinliklerin düzenleneceği işbirliği boyunca, yazılım sektörü odağında Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar için akademik ve sektörel bakış açılarını birleştirecek bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Univera, İYTE öğrencilerine iş deneyimlerinin artırılması ve kariyer planlama konularında destek olacak. Univera kadrosunun akademik ve bilimsel ufkunu genişletmek için dersler, akademik çalışmalar ve lisansüstü programlar da İYTE tarafından düzenlenecek.

"YAZILIM SEKTÖRÜNDE İNOVATİF ÇÖZÜMLERİN GELİŞMESİNE ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Eğitim alanında sahip olduğumuz yüksek sorumluluk bilinciyle, uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin teknoloji üssü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile süregelen çalışmalarımızı bir protokolle resmileştirerek, daha uzun vadeli bir planlamayla yazılım sektörünü her anlamda besleyeceğimiz için gurur duyuyoruz. Sektörümüzde kariyer hedefi olan öğrencilere sağlayacağımız olanaklar, gençlerin erken yaşlarda emin ve başarılı bir çalışma hayatına sahip olmalarına yardımcı olacak. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiğimiz Ar-Ge merkezimize, İYTE'nin bilimsel ve akademik bakış açısını katarak, yazılım sektörüne inovatif çözümler kazandıracağız" dedi.