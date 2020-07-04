Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi - Son Dakika

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Zonguldak Alaplı doğumlu Zeki Yiğit, Danıştay 8. Daire Üyesiyken Danıştay Genel Kurulu'nda 7 Mayıs tarihinde yapılan seçimde Danıştay Başkanlığına seçilmişti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldaklı bir ismin Danıştay Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Sayın Zeki Yiğit'i Danıştay Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz" dedi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e; GMİS Genel Başkanı Yeşil Devrek Bastonu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu ise madenci heykeli takdim etti. - ZONGULDAK

Danıştay Başkanı, Zeki Yiğit, İsa Mutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi - Son Dakika

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