Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

41 dakika önce

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Yeşilay Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Yeşilay Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Koç, öğretmen evinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, terörle olduğu kadar bağımlılıkla da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Gençleri bağımlı olmaktan kurtarma ve sağlıklı yaşama döndürme zorunluluklarının olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"İnşallah haftaya ilimizde Yeşilay Derneği faaliyete geçecek. Kentimizde sayın Valimizin başkanlığında bağımlılıkla mücadele kurulu var. Bununla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca engellemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. Belirli hedeflere ulaşıncaya kadar bu çalışmalar devam edecektir. Aslında sağlıklı olmanın üç kuralı var, dengeli beslenme, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve hareket etmektir."

Toplantıda, Yeşilay ile ilgili sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 Kaynak: AA

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