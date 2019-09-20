Son Dakika Haberleri: Yeşilbayır'da 600 kişiye aşure ikram edildi
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Yeşilbayır'da 600 kişiye aşure ikram edildi

1 saat önce

Yeşilbayır Mahalle Muhtarlığı'nın mahalle sakinlerinin katkılarıyla düzenlediği aşure ikramına Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve ilçe protokolü katıldı.

Yeşilbayır'da 600 kişiye aşure ikram edildi, System.String[]

Yeşilbayır Mahalle Muhtarlığı'nın mahalle sakinlerinin katkılarıyla düzenlediği aşure ikramına Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve ilçe protokolü katıldı.


Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş, mahalle sakinlerinin katkılarıyla Yeşilbayır Yeni Cami'de Cuma Namazına müteakip aşure etkinliği düzenledi. 600 kişilik hazırlanan aşure namaz sonrası cemaate ve mahalle sakinlerine dağıtıldı. Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen Aşure ikramına Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Yörük, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Başkan Genç, aşure ikramının ardından mahalle sakinleri ile Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş'a "Allah Kabul etsin" dileklerini iletti. - ANTALYA

Turgay Genç, Döşemealtı, Yeşilbayır, Yeni Cami, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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