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YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR - Son Dakika

YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR

07.06.2021 18:19

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çöp, çukur, çamur, çarçur ve çuvallama ile anıldığını belirterek, "Kaynaklar heba ediliyor, doğru planlama yok. Şehir hizmetsizlikten tel tel dökülüyor?

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çöp, çukur, çamur, çarçur ve çuvallama ile anıldığını belirterek, "Kaynaklar heba ediliyor, doğru planlama yok. Şehir hizmetsizlikten tel tel dökülüyor? dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, il başkanlığı binasında AK Parti'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla değerlendirmelerde bulundu. Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kente hizmet edemediğini ve kaynakları heba ettiğini kaydetti.

Hatay'ın yararına olan her projesine destek verdiklerini, kentin menfaatleri için de buna devam edeceklerini ifade eden Yeşildal, "Biz Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın lehine olan her işe destek veriyoruz, vereceğiz. Bizim Hatay'a hizmeti engellememiz söz konusu değil. Destekten kastımız, hem büyükşehir belediyesi meclisinde destek olunacak hem de Cumhur İttifakı milletvekilleri eliyle bakanlıklar nezdinde, yapılması düşünülen hizmetlerin hem takibi hem de kaynak temini noktasında adımlar atacağız. Ama Hatay Büyükşehir Belediyesi geldiğimiz noktada, artık beş 'Ç' ile anılır oldu. Bunlar, çöp, çukur, çamur, çarçur, çuvallama? dedi.

'58 MİLYONA SATIN ALINABİLİRDİ, 80 MİLYONA KİRALANDI'

Tarihi bir öneme sahip olan Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nin yayalaştırma projesini hatırlatan Yeşildal, açılacak yol için 100 milyon TL'lik bir para desteğinin oy birliği ile verildiğini fakat belediyenin aradan geçen zaman içinde hiçbir adım atmadığını dile getirdi. Belediyedeki araç kiralama tartışmalarına da değinen Yeşildal, '2019 sonu 2020 yılı başına 521 araç kiralandı. Örneğin bir çekici satın alınsaydı 112 bin 600 TL'lik bir maliyet olacaktı. Belediye bu araç için 300 bin TL kira ödemiş. Minibüs satın alınsa 200 bin TL ödenecek, kirasına 252 bin TL ödendi. 521 araç için toplamda ödenen kiralama bedeli 80 milyon 259 bin 316 TL. Satın alınsaydı bu rakam 58 milyon 126 TL olacaktı' diye konuştu.

'SU İNDİRİMİNİ İPTAL ETMEK İÇİN MAHKEMEYE GİTTİLER'

Cumhur İttifakı olarak pandemi koşullarında suya yapılan yüzde 20'lik zammı içlerine sindiremediklerini ifade eden Yeşildal, 'Cumhur İttifakı olarak suya yapılan yüzde 20'lik zammın geri çekilmesi için önerimizi sunduk. Hatta 'teklifi siz getirin' dedik. Kabul etmediler. Cumhur İttifakı olarak yüzde 20'lik su zammını iptal ettirdik. Fakat Hatay Büyükşehir Belediyesi su zammında yapılan indirimin iptali için idare mahkemesine gitti. Takdiri milletimize bırakıyorum' ifadelerine yer verdi.

YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR
YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR
YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR
YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Adem Yeşildal, AK Parti, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLDAL: BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR - Son Dakika


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