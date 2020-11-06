Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

06.11.2020 11:35
Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Yeşilhisar'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından, okul servis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Yeşilhisar'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından, okul servis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde koronavirüs kapsamında tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılarak, ilçedeki toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri kontrol edildi. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, "Okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında denetimlere devam edilerek, öğrencilerimizin ve halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına gitmeleri konusunda Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi
Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

Toplu Taşıma, Yeşilhisar, Jandarma, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika


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