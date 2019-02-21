Son Dakika Haberleri: Yeşilköy'de Tır'daki Konteyner Yola Düştü

Yeşilköy'de Tır'daki Konteyner Yola Düştü

1 saat önce

Yeşilköy'de TIR'daki konteyner yola düştüİSTANBUL - Bakırköy sahil yolunda konteyner yüklü TIR üst geçide çarparak yola devrildi.

Yeşilköy'de TIR'daki konteyner yola düştü

İSTANBUL - Bakırköy sahil yolunda konteyner yüklü TIR üst geçide çarparak yola devrildi. Kaza nedeniyle Bakırköy Sahil yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 02: 00 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi'nden Yeşilköy istikametine giden 34 LE 5153 plakalı TIR sürücüsü 4 metrelik azami yükseklik tabelasını fark edememesi üzerine üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde yol trafiğe kapatıldı.
Çekici ile yoldan kaldırıldı
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Sahil yolunu tek yönlü trafiğe kapatırken, konteynerin kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e ait vinç olay yerine çağrıldı. İki taraflı bağlanan halatlar ile yola düşen konteyner vinç yardımıyla havaya kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından devrilen konteyner tekrar TIR'ın üzerine konuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Bakırköy, Yeşilköy, 3. Sayfa
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