HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünün yolu, 2 gün önce düşen çığın ardından karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması sonrası ulaşıma açıldı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Yeşiltaş Köyü'nün Yolu Çığdan Sonra Açıldı - Son Dakika
