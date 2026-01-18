Yeşiltaş Köyü'nün Yolu Çığdan Sonra Açıldı - Son Dakika
Yeşiltaş Köyü'nün Yolu Çığdan Sonra Açıldı

Yeşiltaş Köyü'nün Yolu Çığdan Sonra Açıldı
18.01.2026 10:00
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş köyünün yolu, çığın ardından temizlendi ve ulaşıma açıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünün yolu, 2 gün önce düşen çığın ardından karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması sonrası ulaşıma açıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

