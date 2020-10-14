Yığılca'daki köy yollarında asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika

Yığılca'daki köy yollarında asfalt çalışmaları başladı
14.10.2020 17:11
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında bu yıl asfaltlanması planlanan Dibektaş-Yeniyer grup yolu ve Bekirler köyü yolu üzerinde asfalt çalışmaları başladı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında bu yıl asfaltlanması planlanan Dibektaş-Yeniyer grup yolu ve Bekirler köyü yolu üzerinde asfalt çalışmaları başladı.
İl ve ilçe özel idaresine bağlı ekipler ilk olarak Dibektaş-Yeniyer grup yolunda çalışmalara başladı. 2 bin 500 metre olarak yapılması planlanan yolun yaklaşık 2 kilometresi tamamlandı.
Grup yolundaki çalışmaların ardından 2 bin 350 metre olarak yapılması planlanan Bekirler köy yolunun asfaltlanacağı öğrenildi.
Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, ekipleri ziyaret ederek bilgi aldı.
Kurt'a il genel meclisi üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı da eşlik etti.
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