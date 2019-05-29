Yılanlar evi bastı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:07 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı. İtfaiye
ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı.
Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyü Merkez
Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmet Öztürk
ve ailesi evin içerisinde yılan görünce Kdz. Ereğli Belediyesi
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kurtlar köyüne ulaşan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu yılanların yuvalandığı bölümü buldu. Evin çeşitli bölümlerine kaçmaya çalışan 5 yılan da itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanırken, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Ev sahibi İsmet Öztürk ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK
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