Yılbaşı menüsü için oldukça fazla seçenekler bulunuyor. Yılbaşında misafir ağırlamayı planlayan veya sadece sevdiği kişi ile evde yılbaşı yemeği planlayanlar, yılbaşı yemekleri ve tariflerini araştırmaya başladı. İşte, kırmızı ve beyaz et, zeytinyağlı, meze ve tatlı seçenekleriyle yılbaşı menünüze ekleyebileceğiniz yılbaşı yemekleri…
Kremalı mantar çorbası
Armutlu balkabağı çorbası
Badem çorbası
Zencefilli havuç çorbası
Yayla çorbası
Mantar çorbası
Düğün çorbası
Kuşkonmaz çorbası
Mercimek çorbası
Brokoli çorbası
Hindi dolması
Dana rosto
Tavuk sarma
Dana şinitzel
Fırında tereyağlı Tavuk
Tavada bonfile
Piliç Topkapı
Hasanpaşa köfte
Kağıtta somon
Hıngel
Pancar cacığı
Babaganuş
Enginar kalbi salatası
Mamzana
Rus salatası
Haydari
Yoğurtlu erişteli yeşil mercimek salatası
Mor lahana salatası
Yoğurtlu buğday salatası
Havuçlu kabaklı tarator
Ton balıklı meze
Yeşil elmalı kereviz salatası
Cevizli kuru domates mezesi
Avakado ezmesi
Lokanta usulü acılı ezme salata
Şakşuka
Tavuklu kuskus salatası
Havuç tarator
Çerkez tavuğu
Fırında bal kabağı tatlısı
Kozalak tatlısı
Çikolatalı sufle
Vişneli borcam tatlısı
Ejder tatlısı
Tuna dalgası
Havuç rüyası
Kestaneli tart
Bisküvi tabanlı irmik pastası
Karamelli fincan tatlısı
İrmikli perde tatlısı
Limon sıkacağında mozaik pasta
Rokoko
Çikolata soslu parfe
Pişmeyen pratik bal kabağı pastası
Kesme muhallebi
Fırınlanmış peynir helvası
Pavlova
Elma lokması
Çorbalar
İşkembe Çorbası
Patates Çorbası
Ana Yemekler
Tavuklu Pilav
Tokat Tavası
Hasanpaşa Köftesi
Mezeler
Patates Ezme
Karışık Kızartma
Karides Salatası
Peynir Topları
Ajvar
Zeytinyağlılar
Zeytinyağlı Yaprak dolması
Zeytinyağlı Enginar Dolması
Ara Sıcaklar
Paçanga Böreği
Patlıcan Köftesi
Tatlılar
Balkabaklı Kup
Kabak Tatlısı
Son Dakika › Güncel › Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri! - Son Dakika