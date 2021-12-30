Üye Girişi
Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri! - Son Dakika

Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

30.12.2021 17:21
Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

Yılbaşına harika bir sofra ile girmek isteyenler için menüler hazırladık. Çorbalardan mezelere, tatlılardan zeytinyağlılara kadar pek çok seçenek ise mutfak meraklılarını bekliyor. Peki, yılbaşı menüleri nasıl olmalı?

Yılbaşı menüsü için oldukça fazla seçenekler bulunuyor. Yılbaşında misafir ağırlamayı planlayan veya sadece sevdiği kişi ile evde yılbaşı yemeği planlayanlar, yılbaşı yemekleri ve tariflerini araştırmaya başladı. İşte, kırmızı ve beyaz et, zeytinyağlı, meze ve tatlı seçenekleriyle yılbaşı menünüze ekleyebileceğiniz yılbaşı yemekleri…

YILBAŞI İÇİN ÇORBA ÖNERİLERİ

Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

Kremalı mantar çorbası

Armutlu balkabağı çorbası

Badem çorbası

Zencefilli havuç çorbası

Yayla çorbası

Mantar çorbası

Düğün çorbası

Kuşkonmaz çorbası

Mercimek çorbası

Brokoli çorbası

YILBAŞI İÇİN ANA YEMEK ÖNERİLERİ

Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

Hindi dolması

Dana rosto

Tavuk sarma

Dana şinitzel

Fırında tereyağlı Tavuk

Tavada bonfile

Piliç Topkapı

Hasanpaşa köfte

Kağıtta somon

Hıngel

YILBAŞI İÇİN MEZE ÖNERİLERİ

Pancar cacığı

Babaganuş

Enginar kalbi salatası

Mamzana

Rus salatası

Haydari

Yoğurtlu erişteli yeşil mercimek salatası

Mor lahana salatası

Yoğurtlu buğday salatası

Havuçlu kabaklı tarator

Ton balıklı meze

Yeşil elmalı kereviz salatası

Cevizli kuru domates mezesi

Avakado ezmesi

Lokanta usulü acılı ezme salata

Şakşuka

Tavuklu kuskus salatası

Havuç tarator

Çerkez tavuğu

YILBAŞI İÇİN TATLI ÖNERİLERİ

Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

Fırında bal kabağı tatlısı

Kozalak tatlısı

Çikolatalı sufle

Vişneli borcam tatlısı

Ejder tatlısı

Tuna dalgası

Havuç rüyası

Kestaneli tart

Bisküvi tabanlı irmik pastası

Karamelli fincan tatlısı

İrmikli perde tatlısı

Limon sıkacağında mozaik pasta

Rokoko

Çikolata soslu parfe

Pişmeyen pratik bal kabağı pastası

Kesme muhallebi

Fırınlanmış peynir helvası

Pavlova

Elma lokması

Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!

ÖRNEK YILBAŞI MENÜSÜ

Çorbalar

İşkembe Çorbası

Patates Çorbası

Ana Yemekler

Tavuklu Pilav

Tokat Tavası

Hasanpaşa Köftesi

Mezeler

Patates Ezme

Karışık Kızartma

Karides Salatası

Peynir Topları

Ajvar

Zeytinyağlılar

Zeytinyağlı Yaprak dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması

Ara Sıcaklar

Paçanga Böreği

Patlıcan Köftesi

Tatlılar

Balkabaklı Kup

Kabak Tatlısı

YORUMLAR
500

Yılbaşı, Yemek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri! - Son Dakika


2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu         
17:27
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50

Son Dakika Haberleri
17:23 Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu
17:21 Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!
17:04 Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
17:03 Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...
16:57 Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı
16:51 Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı
16:47 Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
16:39 Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 17:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement