Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nın Duvarı Çöktü; 2 Araç Hasar Gördü

Yıldız Parkı'nın Duvarı Çöktü; 2 Araç Hasar Gördü

1 saat önce

Beşiktaş'ta Müvezzi Caddesi'ndeki Yıldız Parkı'nın duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Yıldız Parkı'nın Duvarı Çöktü; 2 Araç Hasar Gördü, System.String[]
Beşiktaş'ta Müvezzi Caddesi'ndeki Yıldız Parkı'nın duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin gürültüsü nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, 2 araçta hasar oluştu.

Olay, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Müvezzi Caddesi Yıldız Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın Müvezzi Caddesindeki tarafından duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sesini duyan vatandaşlar panik içinde sokağa çıkarken, duvarın park halindeki iki tane otomobilin üzerine çöktüğünü gördü. Bunun üzerine durumun ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Aracı taşların altında kalan bir vatandaş, taşları aracın içinden çıkardıktan sonra otomobili çekti. Daha sonra olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Duvarın çökme nedeni incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Panik içinde sokağa çıktıklarını belirten vatandaşlar, yaklaşık 15-20 dakika burasının toz duman içerisinde kaldığını ve büyük gürültü çıktığını belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:54 Kaynak: İHA

Polis, Beşiktaş, 3. Sayfa
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