Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uslu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başsavcı Uslu, " Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" adlı karelerini oylayan Uslu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Başsavcı Uslu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Özellikle Gazze ile ilgili fotoğrafların "insanın içini yakan türden" olduğunu dile getiren Uslu, "Diğer kategorilerde de insanlara mutluluk verecek hayvan ve benzeri güzel resimler vardı. Fotoğraflara bakarken bir taraftan içimiz yandı, diğer taraftan keyif aldık." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.