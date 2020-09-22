Yılmaz'dan 'Kafeler Sokağı'nda inceleme - Son Dakika

Yılmaz'dan 'Kafeler Sokağı'nda inceleme

Yıldırım Belediyesi tarafından, 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarda gerçekleştirilen cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

Yılmaz'dan 'Kafeler Sokağı'nda inceleme, System.String[]

Yıldırım Belediyesi tarafından, 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarda gerçekleştirilen cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

Akdemir ve Derebaşı sokaklardaki işletmelerin düzensizliğini ve çevre sakinlerinin tepkisine yol açan olumsuzluklar sebebiyle harekete geçen Yıldırım Belediyesi'nin, bölgenin kent estetiğine uyumlu hale gelmesi ve modern bir görünüm kazanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaya yolu olarak planlanarak trafiğe kapatılan alanın hem daha işlevsel kullanılarak yaya ulaşımına engel olmayacağı, hem de bölge sakinlerinin memnun kalacağı cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında yapılan uygulamalarını yerinde inceledi.

Bölgeyi daha modern bir görünüme büründürürken ilçe sakinlerine vakit geçirebilecekleri buluşma noktası oluşturulacak proje çerçevesinde bugüne kadar sokakları daraltan oturma alanları ve tenteler kaldırılırken, eski bozuk zemin yerine kilitli parke taşı uygulaması gerçekleştirildi. Proje alanında bulunan 19 yapıda mevcut oluk ve yağmur inişi, dış cephe boyası, ahşap kaplamalar gibi yapı elemanları yenilenirken, Akdemir Sokak'ta zemin kat iş yeri cepheleri, cam elyaf takviyeli prekast ile kaplanacak ve iş yerlerinin cephelerindeki çerçeveler sökülerek ahşap çerçeve uygulaması yapılacak. Bina cephelerinde aynı yapıda yeni tabelaların, mafsallı tentelerin, iş yeri önü ahşap platformların yapılacağı yenileme projesi kapsamında bölgede estetik görünüm oluşturmak adına gerekli düzenlemeler de sağlanacak. Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir çehreye kavuşacak, işletmeler daha iyi hizmet verirken, ilçe sakinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.

İlçede şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırmak adına yapılan çalışmalar kapsamında Akdemir ve Derebaşı sokaklarda cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi proje alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kurtoğlu Mahallesi, ilçemizin ve Bursa'mızın en köklü ve tarihi bölgelerinden biri. İlçe sakinlerimizin ve Bursalı vatandaşlarımızın 'Kafeler Sokağı' olarak akıllarında yer eden Akdemir ve Derebaşı Sokakların çehresini değişiyoruz. Yıldırım'da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırmak adına yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklarımızda üstlendiğimiz cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi proje çalışmalarımızda gelinen son nokta hakkında inceleme yaptık. Sokaktaki işletmelerin yapılaşmasının bölgede yaya ulaşımında zorluklar yaşatması noktasında hemşehrilerimizden gelen uyarıları göz önünde bulundurarak talepler doğrultusunda bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yapmak için harekete geçtik" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz'dan 'Kafeler Sokağı'nda inceleme - Son Dakika

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