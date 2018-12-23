Son Dakika Haberleri: Yılmaz'dan Kastamonu Evi Sözü

Yılmaz'dan Kastamonu Evi Sözü

1 saat önce

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kastamonulular Derneğinin geleneksel kahvaltısında yaptığı konuşmada, Gemlik'e Kastamonu kültürünün yaşatılacağı Kastamonu Evi sözü verdi.

Yılmaz'dan Kastamonu Evi Sözü, System.String[]
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kastamonulular Derneğinin geleneksel kahvaltısında yaptığı konuşmada, Gemlik'e Kastamonu kültürünün yaşatılacağı Kastamonu Evi sözü verdi.

Kastamonulular Derneğinin geleneksel kahvaltısı, bölge parkında yapıldı. Kahvaltıya Gemlik'te yaşayan dernek üyesi ve diğer davetliler büyük katılım gösterirken, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik de programda yer aldı.

Gemlik Kastamonulular Dernek Başkanı Cafer Çevik, Anadolu'da işgale uğramamış bir vatan toprağı olan Kastamonu'nun vatan için en fazla şehidi olan iller arasında yer aldığını ifade ederek, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan güzel ilimizin kültürünü her platformda yaşatmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik de katılımcılara teşekkür ederek, yapılan çalışmaları anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise Gemlik'te belediyenin desteğiyle Giresunlular Kültür Merkezinin yapımına başlandığını, Giritliler Mübadele Evi, Erzurum ve Ağrılılar için kültür merkezlerinin girişimlerinin başlatıldığını ifade ederek, "Bu güzide topluluk için de Kastamonulu dostlarımıza da bir jestimiz olsun. Kısa sürede proje haline getireceğimiz Kastamonu Kültür Evini de Gemlik'imize kazandıracağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:44 Kaynak: İHA

Bursa, Refik Yılmaz, Gemlik, Kastamonu, Güncel
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