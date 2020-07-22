Yılport Samsunspor, 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

Karadeniz ekibi, iç transferde birinci etap kampının sonuna kadar yeni sezon kadrosunu belirleyip, dış transferde 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyla takımı güçlendirmeyi planlıyor.

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