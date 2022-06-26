Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı

26.06.2022 16:05

Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı.

Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Bir çok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yağmur sularının topladığı tahta ve molozlar derenin ağzını tıkayarak taşkına neden oldu. Suların yükselmesi sebebiyle bir işyeri ve dükkan sular altında kaldı.

YORUMLAR
500
Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) Kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerini su bastı Kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerini su bastı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:31 Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi
15:31 Almanya havalimanlarındaki personel sıkıntısı için çözümü Türkiye'de arıyor!
15:29 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaştı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement