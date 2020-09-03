YÖK'ten Covid-19 hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama - Son Dakika

YÖK'ten Covid-19 hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak küresel yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının 15 gün müddetince saklı tutulmasını kararlaştırdı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak küresel yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının 15 gün müddetince saklı tutulmasını kararlaştırdı.
YÖK, Covid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yeni bir karar aldı. Üniversitelere gönderilen karara göre, 2 Eylül'de Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak "korona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına" karar verildiği belirtildi. Bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.
(Utku Şimşek/İHA)
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