Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Karaman'dan Ereğli yönüne giden Vatan Emekli, aniden yola çıkan tilkiye çarpmamak için yönetimindeki 70 ABH 350 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp devrildikten sonra karşı şeride takla attı. Kazada sürücü Emekli ve yanındaki Mehmet Oflaz yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yola çıkan tilki, kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

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