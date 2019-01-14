Yola Düşen Narenciye Nedeniyle Kaza Yapan Kişi Öldü
53 dakika önce
Adana'nın Çukurova ilçesinde sürdüğü motosikletin ağaçtan yola düşen narenciye nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Adana
'nın Çukurova
ilçesinde sürdüğü motosikletin ağaçtan yola düşen narenciye nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Kullandığı 01 AAH 251 plakalı motosikletiyle dün seyir halindeyken Mavi Bulvar
'da yola düşen narenciye nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralanan Mehmet Coşkun (27), kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Adliyesinde özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kozan
ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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