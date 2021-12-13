Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Yeniçağa ilçe merkezinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Niyazi Duran idaresindeki 14 FJ 189 plakalı yolcu otobüsü, Seyit Ahmet Kaya yönetimindeki 14 DV 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör hurdaya döndü. Kazanın ardından vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek

Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi