Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, müşahede sonrası taburcu edildi - Son Dakika

Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, müşahede sonrası taburcu edildi
13.03.2021 22:37
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü Ankara Valisi Vasip Şahin'in hastaneden çıkışı ve basın mensuplarına açıklaması SAKARYA - Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü
Ankara Valisi Vasip Şahin'in hastaneden çıkışı ve basın mensuplarına açıklaması SAKARYA - Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
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