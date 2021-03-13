Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, müşahede sonrası taburcu edildi - Son Dakika

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü

Ankara Valisi Vasip Şahin'in hastaneden çıkışı ve basın mensuplarına açıklaması SAKARYA - Yolda rahatsızlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.