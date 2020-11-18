Yomra'daki içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

Yomra'daki içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı

18.11.2020 15:35
Yomra'daki içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı, System.String[]

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı.

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kayabaşı Mahallesi'ndeki Yomra İçme Suyu Arıtma Tesisi, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından düzenlenen programla hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren kent merkezi ve ilçelerin tamamında altyapıya ayrı bir önem verdiklerini, sağlam ve sağlıklı bir altyapı olmadan onun üzerine diğer yatırımların inşa edilemeyeceğini söyledi.

En büyük altyapı yatırımı olan Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'nin devam ettiğini, 3 yıl içerisinde Ortahisar'da 565 kilometrelik içme suyu hattının yenileneceğini ifade eden Zorluoğlu, "Bununla birlikte diğer ihtiyaçlarımızı da gidermek adına 120 kilometre kanalizasyon ve 70 kilometre de yağmur suyu hattını yenileyeceğiz. Ortahisar'ı ilgilendiren altyapı çalışmaları 2023 yılında tamamlanacak ve Ortahisar ilçemiz içme suyu ve kanalizasyon anlamında uzun yıllar hizmet edecek bir altyapıya sahip olacak. Sadece Ortahisar'ın değil, bütün ilçelerimizin Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçemizin tamamına hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu vizyonla göreve başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Yomra'daki içme suyu arıtma tesisinin büyük bir özveriyle yenilendiğini ve hizmete açıldığını dile getiren Zorluoğlu, "Daha önce tesiste kullanılan filtreleme yöntemi yerine kimyasal sitemlerle yapılan arıtma sayesinde eskiye oranla 10 kat daha kaliteli su elde edilecek. Tesis, 55 litre/saniye su arıtabilecek hale getirildi. 7 mahallemizde en az 20 bin kişiye bu tesisten su vermeye başladık." dedi.

Törene TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.

İçme Suyu, Ortahisar, Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yomra'daki içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika


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