YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi - Son Dakika

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan YouTuberlar video çekmek amacıyla dans etmeye başlayınca Taksim Meydanı'nı gezmek için orada bulunan yerli ve yabancı turistler cep telefonlarını alarak dansçı gençlerin etrafında kalabalık oluşturdu.

ÇEKEBİLMEK İÇİN TARTIŞTILAR

Dans eden kızların video çekimi sırasında kadraja giren bir vatandaş ile videoyu çeken görevli arasında ise tartışma çıktı. Kısa süren tartışma sonrasında videonun çekilmesinin ve dans gösterisinin bitmesinin ardından gençler yoğun ilgi sonrasında meydandan uzaklaştı.