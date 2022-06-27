Yozgat'ta 393 bin 700 dekar tarım arazisi sulanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, nisan ayında başlayan 2022 yılı sulama sezonunda Yozgat'ta 393 bin 700 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, DSİ Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Sulama projeleri başta olmak üzere DSİ yatırımlarını en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını aktaran Akca, şunları kaydetti:

"DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu kapsamda Yozgat'ta nisan ayında başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 393 bin 700 dekar tarım arazisinde sulama yapılıyor. Sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 172 milyon 650 bin 745 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Çiftçilere bol ve bereketli sezon dileyen Akca, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.