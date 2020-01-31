Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı - Son Dakika
Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı
6 saat önce
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat'ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:46 Kaynak: AA
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat'ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.
Başer, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal ve tarımsal kalkınmaya önem verdiklerini aktararak, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kentteki 8 projeye 6 milyon 478 bin hibe desteği sağlandığını kaydetti.
Bu yıl proje sayısını artırmayı, hibe desteklerini daha yüksek rakamlara çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Başer, yeni yılda tüm ilçelerde kırsal kalkınma odaklı çalışmalara ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etti.
Son Dakika CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti