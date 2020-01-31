Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı

6 saat önce

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat'ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı, System.String[]

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat'ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal ve tarımsal kalkınmaya önem verdiklerini aktararak, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kentteki 8 projeye 6 milyon 478 bin hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Bu yıl proje sayısını artırmayı, hibe desteklerini daha yüksek rakamlara çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Başer, yeni yılda tüm ilçelerde kırsal kalkınma odaklı çalışmalara ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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