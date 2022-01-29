Yozgat'ta üniversite öğrencileri kar üstünde mangal etkinliği düzenledi - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesince, üniversite öğrencilerine kar üstünde mangal etkinliği düzenlendi.

Çamlık Milli Parkı'ndaki etkinlikte öğrenciler mangal yapıp, kartopu oynayarak eğlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Necip Fazıl Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin final sınavları öncesi moral ve motivasyonunu artırmak için sosyal etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Nurdoğan, Yozgat'ın en nezih mekanlarından Çamlık Milli Parkı'nda düzenledikleri etkinlikten öğrencilerin memnun kaldığını ve güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Bozok Üniversitesi öğrencilerinden Bekir Akkurt da Antalya'dan geldiğini belirterek, "İlk defa bu kadar fazla kar gördüm, kar üzerinde mangal yaptık, tatlı yedik. Kartopu savaşı yaptık. Finaller öncesi bize moral oldu. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ubeydullah Timur da Yozgat'ta çok güzel kar yağdığını belirterek, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzarada mangal yapıp eğlendiklerini belirtti.