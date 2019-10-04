Yozgat'ta yakalanan pyd/ypg'li terörist tutuklandı
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YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
YOZGAT'ın Yerköy
ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye
uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmada, PYD/YPG adına Suriye'de faaliyetlere katıldığı belirlenen M.H.'nin, Yerköy'de olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, M.H.'yi kaldığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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