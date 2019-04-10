Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Yargı Süreci İçinde Dosyaların İçeriğiyle İlgili Bilgi Verecek Değilim"

Ysk Başkanı Güven: "Yargı Süreci İçinde Dosyaların İçeriğiyle İlgili Bilgi Verecek Değilim"

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim" -" Yargısal Süreç devam ediyor.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim"
-" Yargısal Süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçe talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz"
-"Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz".

ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yargısal sürecin devam ettiğini kaydeden Güven, "11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulunun toplantılarına temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP" ifadelerini kullandı.
"Yargı sürecinde dosyalarım içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim"
Tüm dilekçe ve talepleri değerlendirdiklerini belirten Güven, "Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:17 Kaynak: İHA
Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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