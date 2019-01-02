Son Dakika Haberleri: Yücel'den Personellere Sürpriz Doğum Günü Hediyesi

Yücel'den Personellere Sürpriz Doğum Günü Hediyesi

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye personellerine sürpriz yaptı.

Yücel'den Personellere Sürpriz Doğum Günü Hediyesi, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye personellerine sürpriz yaptı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ocak ayında doğan personellerine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bu kapsamda Başkan Yücel, Ocak ayında doğan belediye binasında bulunanlar ve şantiyede bulunan personeller ile doğum günleri için buluştu. Her bir personelle tek tek selamlaşan ve doğum günlerini kutlayan Başkan Yücel, hediyelerini de kendisi takdim etti.

Ocak ayında doğan Belediye personellerinin doğum gününü kutlayan Başkan Yücel, "Biz, Alanya Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Yoğun çalışma tempomuz içinde böyle güzel günlerde birlikte olmak çok güzel. Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Başkan Yücel, doğum günü olan personeller için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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