Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı - Son Dakika
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Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı

11.03.2022 15:46
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı.

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı. Kazada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Körfezde demir tarayan (Akıntı nedeniyle demiri sürümek) MV Maher isimli yük gemisi, aynı yerde demirli bulunan MV Burak Deval adlı yük gemisine çarptı. Kazada can kaybı veya çevre kirliliği olmadığı bildirildi. Maher gemisi demirini bırakarak römorkörle emniyete alındı. Liman Başkanlığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı
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İSKENDERUN'DA YÜK GEMİSİ, KARAYA OTURDU İSKENDERUN'DA YÜK GEMİSİ, KARAYA OTURDU İskenderun Körfezi'nde yük gemisi karaya oturdu İskenderun Körfezi'nde yük gemisi karaya oturdu

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı - Son Dakika


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