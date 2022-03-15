Yüksek kar vaadiyle müşterilerden altın toplayan kuyumcu kaçtı - Son Dakika

İZMİR'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayan kuyumcu V.Ş., ortadan kayboldu. Mağdurlardan 10'unun şikayeti üzerine 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen V.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gündür ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Şu ana kadar şikayetçi olanların yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldıkları belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.