Video: İspanya'da Sürekli Kuraklık Nedeniyle Su Kısıtlamaları Başladı - Son Dakika
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Video: İspanya'da Sürekli Kuraklık Nedeniyle Su Kısıtlamaları Başladı

19.08.2022 22:37
Video: İspanya'da Sürekli Kuraklık Nedeniyle Su Kısıtlamaları Başladı

Yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı yüzünden su rezervuarlarının kapasitesinin yüzde 40'ın biraz üzerinde olduğu İspanya'da bazı bölgeler su kullanımına kısıtlamalar getirdi.

Yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı yüzünden su rezervuarlarının kapasitesinin yüzde 40'ın biraz üzerinde olduğu İspanya'da bazı bölgeler su kullanımına kısıtlamalar getirdi.

İspanya'nın birçok güney ve güneybatı bölgesinde durum çok daha kötü; su rezervuarlarında doluluk Andalusia'da yüzde 29 ve komşu Extremadura'daysa yüzde 33 düzeyinde.

Ülkede Haziran'ın ortalarından beri üçüncü sıcak hava dalgası yaşanıyor ve alışılmadık biçimde sıcak geçen yazın sonu gelecek gibi görünmüyor. İspanya Meteoroloji Ajansı'nın (AEMET) bu haftanın başlarında yaptığı tahmine göre Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının ortalamaya göre daha sıcak ve daha kuru geçmesi olası.

Katalonya bölgesel hükümeti, 150 farklı belediyede su kullanımını günde kişi başına 200 litreyle sınırlandırırken bölge lideri Pere Aragones vatandaşlardan "kuraklığın etkilerinin daha da kötüleşmemesi için suyu rasyonel şekilde kullanmalarını" istedi.

EUSEBİO, Dondurma tezgahı sahibi:

"Sıcaklıklarının devamlı 40, 41, 39 santigrat derecelerde seyrettiğine daha önce tanık olmamıştım. Bir yerlerde hata yaptığımızı düşünüyorum."

ALFONSO, Kuaför salonu sahibi:

"Sadece belirli miktarda su depolayabiliyoruz ve eğer elimizde yeterince su yoksa randevuları iptal etmek zorunda kalıyoruz."

Malaga'da Rincon de la Victoria ve Velez-Malaga tatil bölgelerindeki plajlarda suların kesilmesi nedeniyle tatilciler plajdan ayrılmadan önce duş alamıyor.

Huelva (İspanya'nın güneybatısı) civarındaki 10 belediyede gece de su kesintileri yapılıyor; diğer yandan alışılmadık kuraklık yüzünden bu yılın avokado ve zeytin hasatları konusunda da ciddi endişeler yaşanıyor. Antequera bölgesinde de geceleri su kesintisi yapılıyor.

Extremadura'da giderek daha fazla kasaba bahçelerin sulanmasını, özel yüzme havuzlarının doldurulmasını, arabaların ya da caddelerin yıkanmasını yasaklıyor.

İspanya'nın normalde bol yağış alan bölgeleri bile su yetersizliğinin etkilerini hissediyor; Poio, Sanxenxo, Marin, Bueu ve Pontecaldelas kasabaları bölge sakinlerine geceleri olası su kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulunurken Ourense eyaletinde vatandaşların yemek pişirme ve kişisel hijyen dışında su kullanması yasaklandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: İspanya'da Sürekli Kuraklık Nedeniyle Su Kısıtlamaları Başladı - Son Dakika

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