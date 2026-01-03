Yüksekova'da Kar Temizliği ve Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova'da Kar Temizliği ve Mücadele

Yüksekova\'da Kar Temizliği ve Mücadele
03.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da yoğun yağış sonrası vatandaşlar kar temizliği yapıyor, ekipler de yolları açmaya çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun yağış sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, özellikle çatı temizliği sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterlerde, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok köy yolunun kapalı olduğu ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri de aralıksız çalışma yürütüyor.

Çukurca ilçesinde de yağışın durmasıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nazmi Demir, çalışmaları yerinde inceledi, kapalı yollarla ilgili bilgi aldı.

Yolların en kısa zamanda açılacağını belirten Demir, "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle görev yapıyor. Biz de her koşulda çalışanlarımızın yanındayız. Çalışmalar aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Kar Temizliği ve Mücadele - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:22:06. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kar Temizliği ve Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.