Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Gülüç Beldesi'ne bağlı Çengel Mahallesi'nde ki evinin çatısından düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli trafik polisi Halil Özdemir için cenaze töreni düzenlendi. Özdemir için Gülüç Merkez Camii'nde önce helallik alındı ardından da cenaze namazı kılındı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, MÜSİAD Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Turan, çok sayıda polis, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Emekli Polis Memuru Halil Özdemir cenaze töreninin ardından Gülüç Beldesi mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Gülüç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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