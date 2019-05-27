Son Dakika Haberleri: Yunak'da resim sergisi açıldı

Yunak'da resim sergisi açıldı

4 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl içerisinde açılan kurslarda hazırlanan resimler görücüye çıktı.

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Konya'nın Yunak ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl içerisinde açılan kurslarda hazırlanan resimler görücüye çıktı.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılında; Yunak Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kurslarında hazırlanan el emeği göz nuru resimler görücüye çıktı. İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu teşhir salonunda açılan sergide, öğrencilerce yapılan 350 eser yer aldı. İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmeni Merve Öz Ede, İnönü Ortaokulu Öğretmeni Sevgi Kurkmaz, Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Nazmiye Uludağ ve Komek Öğretmeni Raşit Güven rehberliğinde ortaokul öğrencilerince yıl içerisinde yapılan resimler, açılışa katılan protokol mensuplarınca ve diğer konuklarca büyük beğeni topladı. Suluboya, yağlı boya, karakalem, pastel boya ve kuru boya örneklerinin olduğu sergide üç boyutlu resimler ile ahşap boyama ve resimlerle hikaye canlandırma örnekleri de yer aldı.

Serginin açılışına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nimet Polat, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek "Görüyoruz ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız her zamanki gibi bambaşka bir güzellikle yine karşımızdalar. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Çocuklarımızın böyle güzel çalışmalara imza atmasında emeği olan öğretmenlerimizi kutlar, öğrencilerimizi de tebrik ederim" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
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