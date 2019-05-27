Son Dakika Haberleri: Yunak Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi

Yunak Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi

45 dakika önce

Yunak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Yunak Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi, System.String[]
Yunak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sergide, kursiyer ve öğrencilerin yıl boyuncu yaptığı el sanatları, ahşap boyama, resim, geri dönüşüm malzemelerinden ve karton objelerden oluşan 350 ürünü sergilendi.
Açılıştan sonra sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilerden bilgi aldı.
Açılışa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve diğer davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:12 Kaynak: AA
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