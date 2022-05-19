Yunan sanatçı Papathanassiou, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunan sanatçı Papathanassiou, hayatını kaybetti

19.05.2022 23:29
Yunan sanatçı Papathanassiou, hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ünlü sanatçıyı temsil eden avukatlık ofisi, bugün yaptığı açıklamada, Papathanasiou'nun 17 Mayıs Salı akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paris'te Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü besteci, 1943'te Yunanistan'ın Volos kentinde dünyaya geldi.

Papathanasiou, beste yapmaya 4 yaşında başladı, 79 yıllık yaşamına çok sayıda başarı ve ödül sığdırdı.

Birçok film, belgesel ve televizyon programı için de beste yapan sanatçının, "Mythodea" isimli eseri NASA'nın 2001 Misyonu için kullanıldı.

New Age ve elektronik müzik bestecisi olarak ün yapan Papathanasiou, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da besteledi.

1981 İngiliz yapımı olan Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzik, Papathanasiou'ya Oscar ödülü kazandırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu acı haber tüm müzik dünyasının dünyaya mal olmuş sanatçı Vangelis'i, Oscar'ların, Mythodea'nın, büyük başarıların ve elektronik müziğin öncüsünü kaybettiğini anlatıyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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